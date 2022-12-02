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Камерун — Бразилия: голов в первом тайме забито не было

Камерун — Бразилия: голов в первом тайме забито не было
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходит последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречаются соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Голами в первом тайме футболисты болельщиков не порадовали. В параллельной встрече Швейцария и Сербия играют вничью, но с голами — 2:2.

Камерун — Бразилия — 0:0. Статистика после первого тайма:

владение мячом: 31%–69%;
удары: 1–10;
удары в створ: 1:3;
угловые: 0:6;
жёлтые карточки: 3:1;
фолы: 8:6.

Турнирная таблица на момент перерыва в матчах:

Бразилия — 7 очков;
Швейцария — 4 очка;
Камерун — 2 очка;
Сербия — 2 очка.

В следующую стадию турнира выходят две первые команды.

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