Камерун — Бразилия: голов в первом тайме забито не было

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходит последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречаются соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.



Голами в первом тайме футболисты болельщиков не порадовали. В параллельной встрече Швейцария и Сербия играют вничью, но с голами — 2:2.

Камерун — Бразилия — 0:0. Статистика после первого тайма:



владение мячом: 31%–69%;

удары: 1–10;

удары в створ: 1:3;

угловые: 0:6;

жёлтые карточки: 3:1;

фолы: 8:6.

Турнирная таблица на момент перерыва в матчах:



Бразилия — 7 очков;

Швейцария — 4 очка;

Камерун — 2 очка;

Сербия — 2 очка.

В следующую стадию турнира выходят две первые команды.