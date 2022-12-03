Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джака прокомментировал своё появление в провокационной футболке после матча с Сербией

Джака прокомментировал своё появление в провокационной футболке после матча с Сербией
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о своём появлении в провокационной футболке после матча со сборной Сербии в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В этом не было никакой политики. Это была футболка моего товарища по команде Ардона Яшари. Он молодой игрок, с которым я очень хорошо лажу. Я сказал, что если забью, то надену его футболку», – приводит слова Джаки журналист Лукас Вердер в социальной сети.

Уроженец Косова Джака отдал дань уважения национальному герою Косова Адему Яшари, который противостоял режиму в Сербии, в то время как Швейцария Джаки обыграла сербов.

Эта победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф со второго места. Сборная Сербии покидает ЧМ-2022 в Катаре.

Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022