Джака прокомментировал своё появление в провокационной футболке после матча с Сербией

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал о своём появлении в провокационной футболке после матча со сборной Сербии в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«В этом не было никакой политики. Это была футболка моего товарища по команде Ардона Яшари. Он молодой игрок, с которым я очень хорошо лажу. Я сказал, что если забью, то надену его футболку», – приводит слова Джаки журналист Лукас Вердер в социальной сети.
Уроженец Косова Джака отдал дань уважения национальному герою Косова Адему Яшари, который противостоял режиму в Сербии, в то время как Швейцария Джаки обыграла сербов.
Эта победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф со второго места. Сборная Сербии покидает ЧМ-2022 в Катаре.
- 3 декабря 2022
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