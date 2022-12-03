Главный тренер Австралии узнал о тактике сборной Дании из записки для Кристиана Эриксена

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд получил бумажную записку, предназначенную для полузащитника национальной команды Дании Кристиана Эриксена, в матче между командами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На 70-й минуте главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн произвёл двойную замену, и один из игроков, выходящих на замену, Роберт Сков, передал записку от наставника датчан полузащитнику Кристиану Эриксену. Прочитав указания, датчанин бросил бумажку на поле, которую позднее подобрал игрок сборной Австралии Митч Дюк и передал своему главному тренеру. В записке были указания поменять схему датчанам и слово «Верьте!». Через две минуты после этого Австралия совершила ответную замену, поменяв свою схему.

Напомним, сборная Австралии одержала победу над Данией 1:0 и смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

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