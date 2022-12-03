Защитник Уругвая Хименес случайно ударил директора ФИФА после матча с Ганой на ЧМ

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес случайно ударил локтем представителя ФИФА Колина Смита во время споров с главным арбитром матча 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре с Ганой (2:0) Даниэлем Зибертом.
Хименес и его партнёры по сборной Уругвая были возмущены решением судьи не назначить пенальти в ворота Ганы после падения в штрафной площади африканцев нападающего Эдинсона Кавани. Защитник, пытаясь прорваться к покидающему полю Зиберту, случайно ударил локтем директора ФИФА Колина Смита. Позднее защитник вступил в словесную перепалку со Смитом, который является также одним из организаторов турнира.
Отметим, что если бы пенальти был назначен, а уругвайцы реализовали 11-метровый удар, то Уругвай вышел бы в плей-офф чемпионата мира в Катаре, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем сборная Южной Кореи.
- 3 декабря 2022
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