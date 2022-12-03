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Дешам: Левандовски способен изменить ситуацию в матче в любой момент

Дешам: Левандовски способен изменить ситуацию в матче в любой момент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Польши поделился мнением о польском нападающем Роберте Левандовском.

«Левандовски — один из лучших игроков на позиции «девятки» в мире. Он — важная часть этой сборной Польши. Но есть ещё коллектив и команда, которая будет защищаться. Левандовски способен изменить ситуацию в матче в любой момент», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало встречи — в 18:00 мск. Победитель матча Франция — Польша сыграет в четвертьфинале мундиаля с лучшей командой в паре Англия — Сенегал.

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