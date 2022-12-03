Дешам: Левандовски способен изменить ситуацию в матче в любой момент
Поделиться
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Польши поделился мнением о польском нападающем Роберте Левандовском.
«Левандовски — один из лучших игроков на позиции «девятки» в мире. Он — важная часть этой сборной Польши. Но есть ещё коллектив и команда, которая будет защищаться. Левандовски способен изменить ситуацию в матче в любой момент», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало встречи — в 18:00 мск. Победитель матча Франция — Польша сыграет в четвертьфинале мундиаля с лучшей командой в паре Англия — Сенегал.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:33
-
13:23
-
13:13
-
13:13
-
13:12
-
13:00
-
12:55
-
12:54
-
12:51
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
12:11
-
11:54
-
11:52
-
11:33
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:19
-
10:07
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:45
Партнерский контент