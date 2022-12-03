Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев: мне непонятен формат Кубка России — не вижу в нём логики

Дмитрий Аленичев: мне непонятен формат Кубка России — не вижу в нём логики
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, кто может выиграть Фонбет Кубок России, а также подверг критике формат соревнований и время проведения матчей.

«Сейчас футбол преподносит очень много сюрпризов. Взять тот же чемпионат мира. Кубок России — не исключение. Да, «Спартак» выиграл Кубок в прошлом году. Может, на бумаге является фаворитом, но на деле это не так.

Играть в феврале — это плохо. Может, те же матчи из Уфы перенесут. Минус, что команды не будут находиться в оптимальных кондициях. Не думаю, что мы увидим зрелищные игры.

Буквально только сегодня вник в формат Кубка. Мне он непонятен. Не вижу в этом логики. В 1/4 ты проигрываешь, но ещё участвуешь. Мне непонятно. Выиграли в том, что больше игр. Я бы предпочёл играть в группах и сразу на вылет», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Новость по теме
Аленичев: несмотря на любовь к «Локо», в 1/4 финала Кубка России буду болеть за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022