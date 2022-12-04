Савичев: немцам без сосисок с пивом и футбол не футбол. Отсюда и результат на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной СССР Юрий Савичев высказался о вылете сборной Германии с чемпионата мира — 2022 на групповом этапе. По его мнению, немцы уделяют много внимания посторонним вещам, что отвлекает их от футбола и влечёт за собой неудачный результат. Отметим, Савичев много лет живёт в Германии.

«Необычный чемпионат мира, честно говоря. Ни одна команда не сумела избежать потерь очков в группе. Я такого ещё не видел. У всех осечки. Немцы сразу получили холодный душ на голову. А в последнем туре уже от себя не зависели. Хотя и обыграли Коста-Рику. Так часто бывает, когда твоя судьба зависит от кого-то. Тут, в Германии, все недовольны сборной. Не такая сложная группа была — Япония, Коста-Рика. Немцы не вышли — это шок. Тем более что они уже второй подряд чемпионат мира не выходят. Конечно, в команде есть преобразования, много новых игроков. Но это не оправдание.



Что помешало Германии? Политические вещи, думаю, сыграли свою роль. То они рты затыкали себе. Теперь их за это пресса «мочит»: закрывайте, значит, глаза, раз вылетели. И вообще отношение к этому чемпионату мира странное. Кто-то кричит, что ему пива не хватает. Кто-то возмущается по поводу того, что повязки не разрешают носить. Я поражаюсь. Ты приезжаешь в другую страну — ну соблюдай её законы. Какие проблемы? Не вечно же тут жить. Но, видите, немцы — такой народ, им без сосисок и пива и футбол не футбол. Свободы мало, нужно «отрываться», смаковать ещё что-то, помимо футбола. И в сборной были такие настроения. Отсюда и результат», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».