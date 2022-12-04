Куртуа: трудно назвать эту сборную Бельгии «золотым поколением», мы ничего не выиграли
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Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о выступлении национальной команды на ЧМ-2022, а также рассказал, за кого будет болеть на турнире после вылета сборной.
«На чемпионате мира в Катаре и на прошлом Евро сборная Бельгии не была собой. Это разочаровывает. Посмотрим, что будет: кто останется, а кто уйдёт. Футбол движется быстро, впереди еврокубки.
Теперь я буду болеть за Испанию, желаю успехов моим оставшимся на турнире одноклубникам.
Мне трудно назвать нашу сборную «золотым поколением», потому что мы ничего не выиграли. Да, у нас много талантливых игроков, но мы не «золотое поколение». Мы показали, что Бельгия хорошо играет в футбол, на чемпионате мира в России», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.
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