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Бракамонте: Месси — будущий чемпион мира!

Бракамонте: Месси — будущий чемпион мира!
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Бывший игрок «Ростова», «Терека» и «Москвы» Эктор Бракамонте высказался о победе сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Австралии.

«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая к черту аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!», — приводит слова Эктора Бракамонте Sport24.

Напомним, гол Месси помог Аргентине обыграть сборную Австралии (2:1) и выйти в четвертьфинал мундиаля, где команда встретится со сборной Нидерландов. Чуть ранее сборная Нидерландов также обеспечила себе выход в четвертьфинал мундиаля. Оранжевые обыграли команду США со счётом 3:1.

Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

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