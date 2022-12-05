Бракамонте: Месси — будущий чемпион мира!

Бывший игрок «Ростова», «Терека» и «Москвы» Эктор Бракамонте высказался о победе сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Австралии.



«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая к черту аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!», — приводит слова Эктора Бракамонте Sport24.



Напомним, гол Месси помог Аргентине обыграть сборную Австралии (2:1) и выйти в четвертьфинал мундиаля, где команда встретится со сборной Нидерландов. Чуть ранее сборная Нидерландов также обеспечила себе выход в четвертьфинал мундиаля. Оранжевые обыграли команду США со счётом 3:1.



Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.