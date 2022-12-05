Дмитрий Парфенов: все-таки одному Месси тяжело тащить на себе все одному

Бывший тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира над командой Австралии.



«Это был матч на вылет, и Австралии терять уже было нечего. К тому же, команда смогла выйти из группы, так что уровень ее, наверное, соответствует этой стадии турнира. Поэтому и Аргентине было непросто.



В принципе на последней минуте у Австралии была стопроцентная возможность сотворить сенсацию, но вратарь аргентинцев выручил свою команду. Но, думаю, закончилось все закономерно.



Сборной Аргентины важно было выйти из группы, а потом — пройти все следующие стадии… А чемпионская игра или нет… А у кого чемпионская, как сейчас определить?



Полагаю, к французам и бразильцам в итоге Аргентина и примкнет на самых высоких стадиях. Обычно же команды набирают форму по ходу турнира, стратегически неверно, наверное, приезжать на ЧМ сразу на пике формы. Грамотнее выходить на него как раз через игры, с каждой стадией становиться все сильнее.



Я бы говорил больше о действительно командной игре, все-таки одному Месси тяжело тащить на себе все одному. С другой стороны, он забивает такие голы! Другой бы пробивал — не забивал бы, а у Месси они «залетают». Так что, конечно, на общем фоне он выделяется, для команды — это фигура, кроме того, для него это, скорее всего, последний чемпионат мира», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».



Напомним, субботняя встреча Аргентины с Австралией закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Лионеля Месси.

Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения