Агент Ракицкого: «Адана Демирспор» — не уровень Ярослава. Мы хотим возвращения на Украину

Максим Дудченко, агент защитника Ярослава Ракицкого, прокомментировал разрыв контракта 33-летнего футболиста с «Адана Демирспор».
«Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживём – увидим», — приводит слова агента FanDay.
Напомним, 3 декабря было объявлено о том, что Ярослав Ракицкий покидает турецкий клуб по взаимному согласию сторон.
Украинский защитник стал игроком «Адана Демирспор» весной этого года, после того как принял решение покинуть санкт-петербургский «Зенит». За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделал одну голевую передачу. Контракт 33-летнего украинца с «Адана Демирспор» был рассчитан до лета 2023 года.
Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе
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