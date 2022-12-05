Садио Мане высказался о выступлении своей сборной на ЧМ-2022

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане высказался о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Дорогие братья, вы достойно сражались. Народ очень горд вашим выступлением, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной. Продолжайте учиться, и удачи вам. Мы идём за трофеями дальше», – написал Мане в социальной сети.



4 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Сенегала разгромно уступила Англии со счётом 0:3. Как сообщает статистический портал Opta Sport, этот проигрыш стал самым крупным для Сенегала за всю историю выступлений в рамках крупных турниров — Кубка африканских наций и мирового первенства.