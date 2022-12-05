Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане высказался о выступлении своей сборной на ЧМ-2022

Садио Мане высказался о выступлении своей сборной на ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане высказался о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Дорогие братья, вы достойно сражались. Народ очень горд вашим выступлением, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной. Продолжайте учиться, и удачи вам. Мы идём за трофеями дальше», – написал Мане в социальной сети.

4 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Сенегала разгромно уступила Англии со счётом 0:3. Как сообщает статистический портал Opta Sport, этот проигрыш стал самым крупным для Сенегала за всю историю выступлений в рамках крупных турниров — Кубка африканских наций и мирового первенства.

Добрые глаза, полные боли. Как тренер Сенегала потерял 12 родственников в катастрофе Добрые глаза, полные боли. Как тренер Сенегала потерял 12 родственников в катастрофе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022