Месси: ЧМ в Катаре показывает, что громкое имя сборной больше не имеет значения

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о выступлении национальной команды Германии на чемпионате мира 2022 года и заявил, что уровень турнира выравнивается.

«Я был удивлён тем, что Германия не вышла в плей-офф чемпионата мира. У них очень много хороших игроков, это очень молодая сборная, Германия всегда входит в число лучших. Удивительно, что они снова вылетели после группового этапа чемпионата мира. Но этот турнир показывает, насколько все команды стали равны друг другу. Громкое имя сборной больше не имеет значения. То, что мы видим на поле, показывает, что с каждым разом уровень всё более и более выравнивается», — приводит слова Месси Ole.

Напомним, сборная Германии заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.

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