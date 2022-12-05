«Я никогда раньше не видел ничего подобного». Каземиро — о болельщиках «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о фанатах английской команды.

«Мы не можем желать ничего большего от наших болельщиков, поэтому я просто благодарю их за то, что они нас поддерживают. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».

30-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года за € 70,65 млн. В составе новой команды бразильский полузащитник в 18 матчах забил гол и отдал результативную передачу. Контракт между сторонами заключён до 2026 года.

Сейчас Каземиро находится в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира. Сегодня, 5 декабря, команде Тите предстоит сыграть с Южной Кореей.

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