Александр Мостовой назвал причину поражения сборной Сенегала в матче с Англией на ЧМ-2022
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Бывший российский футболист Александр Мостовой объяснил, почему Сенегал проиграл сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре (0:3).
«Все команды, которые вышли с первого места, стабильно победили. Англичане сначала ничего не могли сделать, а у Сенегала были хорошие моменты. Можно было подумать, что англичане будут мучаться. Но африканским командам не хватает дисциплины и концентрации», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сборная Англии, разгромив команду Сенегала, вышла в четвертьфинал турнира в Катаре. На следующей стадии английская команда сыграет со сборной Франции, которая до этого обыграла Польшу в своём матче 1/8 финала (3:1).
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