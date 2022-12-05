Деян Ловрен поделился эмоциями после победы Хорватии над Японией на ЧМ-2022
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти).
«Невероятные эмоции! Мы знали, что это будет тяжело. Сборная Японии просто отлично себя показала. Они не просто так выиграли сначала у немцев, а потом у испанцев. У них фантастическая команда! Но у нас есть невероятный опыт ЧМ-2018, тогда мы все были моложе. Я безумно горд за своих ребят сегодня! Мы не опустили нос, когда проигрывали по счёту. Перишич забил безумно важный гол для нас!» — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Победитель этой встречи на стадии 1/4 финала сыграет с командой, которая одержит верх в паре Бразилия – Южная Корея.
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- 5 декабря 2022
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