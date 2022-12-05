«Так складываются звёзды!» Ловрен — об очередной победе Хорватии в серии пенальти на ЧМ

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен высказался о победе над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти хорваты были удачливее — 3:1. В четвертьфинале «клетчатые» встретятся с победителем матча Бразилия — Южная Корея, который проходит в эти минуты. К середине первого тайма «селесао» впереди — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



«Очередная серия пенальти за нами? Так просто складываются звёзды! Мы должны бороться до самого конца. Если ты не бьёшься до последнего, то ты никогда не добьёшься побед и наград», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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