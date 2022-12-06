«Не собираюсь врать». Фати сказал, что недоволен игровым временем в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати признался, что недоволен количеством игрового времени в команде.
«Не собираюсь врать: правда, что ожидал большего игрового времени в «Барселоне». Хочу играть, но понимаю, что решение принимает Хави, а я должен каждый день выкладываться по максимуму, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.
20-летний Фати в 20 матчах за испанскую команду в нынешнем сезоне провёл на поле 700 минут, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.
Сейчас Фати находится в расположении сборной Испании, которая сегодня, 6 декабря, сыграет в 1/8 финала чемпионата мира с Марокко. Матч начнётся в 18:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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