«Не собираюсь врать». Фати сказал, что недоволен игровым временем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати признался, что недоволен количеством игрового времени в команде.

«Не собираюсь врать: правда, что ожидал большего игрового времени в «Барселоне». Хочу играть, но понимаю, что решение принимает Хави, а я должен каждый день выкладываться по максимуму, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

20-летний Фати в 20 матчах за испанскую команду в нынешнем сезоне провёл на поле 700 минут, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

Сейчас Фати находится в расположении сборной Испании, которая сегодня, 6 декабря, сыграет в 1/8 финала чемпионата мира с Марокко. Матч начнётся в 18:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.