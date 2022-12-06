Вратарь Боно признан лучшим игроком матча Марокко — Испания

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. В основное время голов забито не было, в серии пенальти победу одержали марокканцы (3:0).



Вратарь марокканцев Яссин Боно был признан лучшим игроком матча. На счету голкипера два отражённых удара с «точки» в серии послематчевых пенальти. Ещё один удар испанцев закончился попаданием мяча в штангу.



Победный пенальти в составе сборной Марокко реализовал Ашраф Хакими. Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс не смогли отличиться с «точки» в составе Испании. Соперник Марокко определится в матче Португалия — Швейцария, который начнётся в 22:00 мск.

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