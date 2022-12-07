Бушманов: матч Испании с Марокко очень похож на игру с Россией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил игру сборной Испании в матче плей-офф чемпионата мира 2022 года с Марокко. Поединок 1/8 финала катарского мундиаля в основное время закончился со счетом 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались марокканцы.



«Матч получился не очень зрелищным. Испанцы пытались играть в свой футбол, контролировать долго мяч. Мне показалось, что было слишком мало обостряющих передач.

Чем-то похож этот матч на игру Испания — Россия на прошлом чемпионате мира? Да, очень похожи, но Марокко не было острее, чем сборная России в 2018 году. Да, мы играли по другой схеме, но только в этом отличие», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».



За выход в полуфинал мирового первенства сборная Марокко сразится с командой Португалии. Встреча состоится 10 декабря.

Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик: