Самедов рассказал, что удивился разгромной победе Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Португалия — Швейцария (6:1).

«Результат матча Португалия — Швейцария очень меня удивил! До игры казалось, что всё может сложиться по-другому. Сборная Швейцарии крепкая и хорошая команда. Но итоговый результат, конечно, удивительный.



Удивило также, то Роналду остался в запасе. На групповом этапе Криштиану выходил в стартовом составе во всех матчах. Но сейчас, видимо, есть какие-то задумки у главного тренера. И мы видим, что они сработали. Главное, что Португалия победила и вышла в четвертьфинал», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря.