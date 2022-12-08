Эдуард Мор: на чемпионате мира не видно грязной игры, нашим футболистам надо поучиться

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, почему на чемпионате мира по футболу в Катаре показывают так мало жёлтых карточек.



«Если заметили, на чемпионате мира мало желтых карточек. В каких-то моментах судьи должны их давать, но не дают. С другой стороны, события на поле не перерастают в грубость. Футбол видим атлетичный, быстрый, силовой. Но при этом почти нет отмашек, грязной игры, грубости, симуляций. Это то, что не может не радовать.



Раньше, вспомните, тот же Неймар мог кувыркаться, с судьей поругаться, еще что-нибудь выкинуть. Не только он. В других командах тоже были такие игроки. Сейчас всего этого нет. Хочется, чтобы наш футболисты брали пример с тех, кто играет на чемпионате мира. Тогда грязи не будет в нашем футболе.



Не думаю, что уровень арбитров, работающих на чемпионате мира, выше, чем у нас. Особенно тех, кто не из Европы. Наоборот, к ним много вопросов. Тут дело именно в командной дисциплине. Мы видим, куда в этом смысле движется футбол. Игрок, который получит желтую или красную, рискует потерять место в составе. Даже лидеры в Катаре играют на команду. Если раньше такие игроки, как Неймар, Месси, Суарес, тянули одеяло на себя, то сейчас они полностью интегрированы в команду и отдают себя ее интересам. Может, за исключением Криштиану. Но он тоже повзрослел, профессионал и понимает, особенно на фоне истории с «Манчестер Юнайтед», что должен вести себя на поле идеально», — приводит слова Мора «РБ Спорт».