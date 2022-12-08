Эдуард Мор: на чемпионате мира не видно грязной игры, нашим футболистам надо поучиться

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, почему на чемпионате мира по футболу в Катаре показывают так мало жёлтых карточек.
«Если заметили, на чемпионате мира мало желтых карточек. В каких-то моментах судьи должны их давать, но не дают. С другой стороны, события на поле не перерастают в грубость. Футбол видим атлетичный, быстрый, силовой. Но при этом почти нет отмашек, грязной игры, грубости, симуляций. Это то, что не может не радовать.
Раньше, вспомните, тот же Неймар мог кувыркаться, с судьей поругаться, еще что-нибудь выкинуть. Не только он. В других командах тоже были такие игроки. Сейчас всего этого нет. Хочется, чтобы наш футболисты брали пример с тех, кто играет на чемпионате мира. Тогда грязи не будет в нашем футболе.
Не думаю, что уровень арбитров, работающих на чемпионате мира, выше, чем у нас. Особенно тех, кто не из Европы. Наоборот, к ним много вопросов. Тут дело именно в командной дисциплине. Мы видим, куда в этом смысле движется футбол. Игрок, который получит желтую или красную, рискует потерять место в составе. Даже лидеры в Катаре играют на команду. Если раньше такие игроки, как Неймар, Месси, Суарес, тянули одеяло на себя, то сейчас они полностью интегрированы в команду и отдают себя ее интересам. Может, за исключением Криштиану. Но он тоже повзрослел, профессионал и понимает, особенно на фоне истории с «Манчестер Юнайтед», что должен вести себя на поле идеально», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
- 8 декабря 2022
-
04:49
-
04:34
-
04:18
-
04:15
-
04:01
-
03:45
-
03:23
-
02:57
-
02:39
-
02:35
-
02:33
-
02:25
-
02:07
-
01:47
-
01:46
-
01:40
-
01:00
-
00:52
-
00:44
-
00:26
-
00:25
-
00:18
-
00:07
-
00:01
- 7 декабря 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:47
-
23:32
-
23:21
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:43