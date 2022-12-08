Фонте: нельзя учить Роналду, он легенда

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте обратился к болельщикам, которые негативно оценивают выступление нападающего португальцев Криштиану Роналду на чемпионате мира. Роналду вместе с Фонте выигрывал чемпионат Европы в 2016 году.
«Нельзя учить Роналду, он легенда. Роналду всегда будет Роналду. Для нас отлично, что на скамейке есть такой профессионал. Он станет проблемой для противников», – цитирует Фонте A Bola.
Сборная Португалии разгромила со счётом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло сборную Испании, при этом африканцы не пропустили ни одного гола в послематчевой серии. В четвертьфинале мундиаля встретятся следующие пары: Аргентина — Нидерланды, Бразилия — Хорватия, Англия — Франция, Марокко — Португалия.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 8 декабря 2022
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