Александр Мостовой: вряд ли бразильцы разнесут Хорватию так же легко, как Корею

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между сборными Хорватии и Бразилии в рамках 1/4 финала чемпионата мира.
«Вряд ли бразильцы смогут разнести Хорватию так же легко, как Корею. Хорватия и по составу, и по опыту, и по мастерству превосходит корейцев. Я не жду разгрома — жду тяжёлую игру для бразильцев.
В середине поля хорваты вряд ли кому-то уступают. Ясно, что в атаке бразильцы сейчас превосходят всех. Для меня здесь 60 на 40 в пользу Бразилии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч Бразилии и Хорватии состоится завтра, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с одной из команд пары Аргентина — Нидерланды.
- 8 декабря 2022
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