Ковачич — о матче с Бразилией: постараемся навязать свой стиль игры

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с Бразилией. Встреча состоится 9 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«Нам предстоит важный матч, что нормально для четвертьфинала чемпионата мира. Соперник силён, и они играют в отличный футбол. Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и попытаться пробиться в полуфинал.

Думаю, на чемпионате мира нет такого понятия, как лёгкий соперник. Всегда будет тяжело, независимо от того, против кого вы играете. Мы испытали это на себе с хорошими командами Марокко, Бельгии, Канады и Японии. Япония провела классный матч и отличный турнир. Все эти команды исключительны, и теперь нам предстоит встретиться с другой исключительной командой. Мы будем готовы и постараемся сыграть против них в качественный футбол.



Формула, позволяющая обыграть Бразилию? На данный момент трудно сказать. У нас ещё есть время проанализировать их, оценить сильные и слабые стороны. Что нам нужно сделать сейчас, так это сосредоточиться на себе. Нужно быть сплочёнными и агрессивными. Мы талантливая команда. Бразилия не слишком довольна, когда команда соперника владеет мячом, поэтому мы постараемся навязать свой стиль игры. Будем атаковать и постараемся пройти дальше», — приводит слова Ковачича официальный сайт ФИФА.

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