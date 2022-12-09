Тайсон Фьюри — о Роналду: ему 37 лет, он сейчас на спаде. Фактор возраста никто не отменял

Известный британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду находится на спаде ввиду своего возраста.
«Если вы посмотрите на Криштиану Роналду, то ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты. Но даже он сейчас на спаде. Фактор возраста никто не отменял, как бы ты ни жил. Независимо от того, выпивали ли вы в своей жизни, бегали ли, кем бы вы ни были, возраст в конце концов доберётся до вас», — приводит слова Фьюри talkSPORT.
37-летний Роналду провёл 16 матчей в текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге и Лиге Европы. Португалец отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. За сборную Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре Роналду забил один гол в четырёх матчах. Футболист находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Юнайтед».
Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре
- 9 декабря 2022
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