Венгер сравнил Кейна с Бензема

Бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер высказался об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна, сравнив его с форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема.

«Кейн немного похож на Бензема, своего рода форвард под номером 10. Скорость, с которой он анализирует, его восприятие игры и пространства поразительны.



Во время работы в «Арсенале» я знал его как нападающего, который создавал пространство, который мог попасть в лицо защитнику (улыбается). Сейчас, даже если он больше играет в качестве плеймейкера, Кейн по-прежнему чрезвычайно опасен, потому что он быстро наносит удар. И он попадает в цель, а не отправляет мяч на трибуны», — приводит слова Венгера Get French Football News.

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