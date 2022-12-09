Бразилия — Хорватия: статистика личных встреч команд перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022

Сегодня, 9 декабря, пройдёт игра сборных Хорватии и Бразилии в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоит отметить, что за всю историю команды встречались между собой лишь четыре раза. В 2005 году Хорватия и Бразилия сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). В 2006 году они встретились на ЧМ, победу одержали бразильцы (1:0). Позже они встретились на мундиале 2014 года — 3:1 в пользу латиноамериканцев. Последняя игра команд состоялась в 2018 году — в товарищеском матче Бразилия переиграла Хорватию со счётом 2:0.
- Личные встречи: 4
- Победа Бразилии: 3
- Ничья: 1
- Победа Хорватии: 0
В прошлой стадии ЧМ-2022 хорватская национальная команда встречалась со сборной Японии. В тяжёлом противостоянии команды забили по голу в основное время и решили судьбу путёвки в четвертьфинал в серии пенальти. Здесь успешнее оказались хорваты (1:1, 3:1 — по пенальти).
Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила Южную Корею. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 9 декабря 2022
-
14:39
-
14:25
-
14:21
-
14:12
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:34
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:13
-
12:09
-
11:56
-
11:42
-
11:42
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:13
-
10:55
-
10:54
-
10:26