Бразилия — Хорватия: статистика личных встреч команд перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022

Сегодня, 9 декабря, пройдёт игра сборных Хорватии и Бразилии в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоит отметить, что за всю историю команды встречались между собой лишь четыре раза. В 2005 году Хорватия и Бразилия сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). В 2006 году они встретились на ЧМ, победу одержали бразильцы (1:0). Позже они встретились на мундиале 2014 года — 3:1 в пользу латиноамериканцев. Последняя игра команд состоялась в 2018 году — в товарищеском матче Бразилия переиграла Хорватию со счётом 2:0.

Личные встречи: 4

4 Победа Бразилии: 3

3 Ничья: 1

1 Победа Хорватии: 0

В прошлой стадии ЧМ-2022 хорватская национальная команда встречалась со сборной Японии. В тяжёлом противостоянии команды забили по голу в основное время и решили судьбу путёвки в четвертьфинал в серии пенальти. Здесь успешнее оказались хорваты (1:1, 3:1 — по пенальти).



Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила Южную Корею. Встреча завершилась со счётом 4:1.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.