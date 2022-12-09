Кавазашвили: бразильцы поплатились за свою глупость. Сами виноваты, что проиграли Хорватии

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о вылете сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре. Команда Тите в серии пенальти в матче четвертьфинала турнира проиграла Хорватии (1:1, 4:2 пен.).

«Бразильцы сами виноваты в том, что они проиграли. Имея полное игровое преимущество на протяжении двух таймов, играя с такой жёсткой, коллективной и бойцовской командой, как хорваты, они должны были вообще лишить их мяча! Хорваты не должны были владеть мячом. Бразильцы должны были постоянно держать мяч и контролировать!



Бразильцы начали проявлять самомнение. Когда, часто атакуя, у них не получалось забить из-за блестящей игры вратаря, они должны были за счёт блестящей техники и технико-тактических действий растянуть защиту хорватов, владеть серединой поля и создавать моменты, которые Неймар умеет создавать – накоротке в штрафной площади в одно касание ворваться любому из них и забить гол. То, что он сделал сам. Но Неймар подчинил себе все действия своей команды, он только под себя искал игру, чтобы он сам гол забил.



Ладно, он его забил. После этого команда должна была сохранить преимущество за счёт владения мяча, и тогда без мяча хорваты уже устали и не смогли бы двигаться в полную силу. Но они просто временами начали отдавать свою половину поля хорватам, те увидели, что их подпускают, осмелели и начали атаковать. Это уже был звонок, чтобы все замены, которые происходили, они бы выходили и передавали игрокам на поле: «Ребята, не спешите, давайте подержим мяч и пошире растянем игроков». Но они этого не сделали. Они сами поплатились за свою глупость – это главное», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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