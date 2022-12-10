Александр Мостовой: французы немного фавориты против Англии, потому что у них есть Мбаппе
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция.
«Французы немного фавориты, потому что у них есть Мбаппе, который сметает всё: он способен в одиночку сделать разницу. Но против Мбаппе будет играть неплохой и быстрый защитник Уолкер. Будет интересно на это посмотреть.
Я бы поставил 55 на 45 в пользу Англии. Из Мбаппе вырисовывается явный кандидат на получение «Золотых мячей» после Роналду и Месси», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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