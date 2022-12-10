Сергей Силкин: Роналду уже не тот! Без него Португалия сильнее

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре Марокко — Португалия и высказался о португальском форварде Криштиану Роналду.



«В победу Марокко не верю. Думаю, матч с Португалией — последний для них на чемпионате мира в Катаре.



Роналду? Сначала говорят, что у нет конфликта с тренером нет конфликта, а теперь выясняется, что есть. За команду отвечает тренер, но не бывает вечных футболистов. Очевидно, что Роналду уже не тот! Без него Португалия сильнее», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия состоится сегодня, 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.