Вегорст: Месси сказал мне неуважительные слова — это меня разочаровывает

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст прокомментировал инцидент с футболистом национальной команды Аргентины Лионелем Месси. После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором аргентинцы обыграли команду Нидерландов в серии пенальти, Месси во время интервью в грубой форме высказался в адрес Вегорста.
«Я хотел пожать ему руку после игры, я очень уважаю его как футболиста, но он отбросил мою руку в сторону и не захотел со мной разговаривать. Мой испанский не очень хорош, но он сказал мне неуважительные слова — это меня разочаровывает, очень разочаровывает», — приводит слова Вегорста Marca.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 2:2. Вегорст отметился дублем. Команда Аргентины одержала победу в серии пенальти со счётом 4:3.
В полуфинале чемпионата мира аргентинцы встретятся со сборной Хорватии, которая ранее также в серии пенальти обыграла Бразилию.
Видео: Скандалы на чемпионатах мира по футболу
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