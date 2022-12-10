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Вегорст: Месси сказал мне неуважительные слова — это меня разочаровывает

Вегорст: Месси сказал мне неуважительные слова — это меня разочаровывает
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Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст прокомментировал инцидент с футболистом национальной команды Аргентины Лионелем Месси. После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором аргентинцы обыграли команду Нидерландов в серии пенальти, Месси во время интервью в грубой форме высказался в адрес Вегорста.

«Я хотел пожать ему руку после игры, я очень уважаю его как футболиста, но он отбросил мою руку в сторону и не захотел со мной разговаривать. Мой испанский не очень хорош, но он сказал мне неуважительные слова — это меня разочаровывает, очень разочаровывает», — приводит слова Вегорста Marca.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 2:2. Вегорст отметился дублем. Команда Аргентины одержала победу в серии пенальти со счётом 4:3.

В полуфинале чемпионата мира аргентинцы встретятся со сборной Хорватии, которая ранее также в серии пенальти обыграла Бразилию.

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