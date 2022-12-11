Игрок Марокко Аттийят: благодарю бога и поздравляю всех арабов, африканцев и марокканцев
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Защитник сборной Марокко Яхья Аттийят-аллах прокомментировал победу своей сборной в матче с Португалией на ЧМ-2022.
«В первую очередь благодарю бога и поздравляю всех арабов, африканцев и марокканцев. Когда я узнал, что выйду в старте, чувства были неописуемыми. Мы семья, и каждый игрок будет делать всё возможное. Нам ещё есть что показать. Сыграть в таком матче и отдать исторический голевой пас — конечно, это исторический момент для меня. Мне ещё есть что предложить.
Тренер Валид Реграги сыграл огромную роль в наших хороших результатах. Хочу поблагодарить его за то, что он всегда доверял мне и моим партнёрам по команде. Я рад, что мы смогли оправдать это доверие. Мы можем показать ещё больше», — приводит слова игрока пресс-служба ФИФА.
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