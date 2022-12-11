Кейн — о вылете с ЧМ-2022: абсолютно опустошён. Потребуется время, чтобы залечить эти раны

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2) и вылете с турнира. Английский форвард забил гол с пенальти, однако не сумел реализовать второй 11-метровый удар.

«Абсолютно опустошён. Мы сделали всё возможное, и всё свелось к маленькой детали, за которую я несу ответственность. От этого не спрячешься, это причиняет боль. Потребуется некоторое время, что залечить эти раны, но это часть спорта», — написал Кейн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, которая ранее выбила из турнира Португалию (1:0). Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря.