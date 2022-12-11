Александр Мостовой: Франция не понравилась — забили с рикошетика. Англию жалко

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил матч четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Англии (2:1).

«Французы не были лучше. Мне не понравилась их игра. Мы все видели, что у них появилась нервозность: оба крайних защитника прилично пожарили. Эрнандес в моменте со вторым пенальти странно сыграл — зачем ты делаешь такое движение в спину? И в первом тайме он нервничал и ошибался много раз. Франция вчера не показала ничего такого. Повезло, что забил Жиру. И опять же, с рикошетика от защитника. Моментами Англия смотрелась даже лучше. Абсолютно ничейная игра.



Не стоит винить Кейна — все не забивают пенальти. Представляете, какое напряжение было в конце матча? Ещё и вратарь — одноклубник. Вот если бы играли против Марокко, то можно было бы что-то сказать ему. Жалко Англию. Я думал, что матч может закончиться так, как Аргентина — Нидерланды. Опять штрафной на последних минутах: думал, что сейчас опять будет 2:2», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.