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Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться против Месси

Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться против Месси
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Аргентины.

«Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым качеством будет дисциплина. Если мы сможем повторить то же, что и с Бразилией, нам нечего бояться.

Мы проведём подробный анализ Аргентины, потому что до сих пор мы не были так сосредоточены на них. Месси — по-прежнему их главный игрок, который великолепно играет и ведёт за собой эту сборную. У них также есть несколько молодых, талантливых игроков, и они выглядят очень опасными», — приводит слова специалиста пресс-служба ФИФА.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.

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