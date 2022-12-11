Линекер — Кейну после вылета сборной Англии с ЧМ: тебе нечего стыдиться

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал форварда Гарри Кейна после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022.



Напомним, сборная Англии проиграла Франции в матче 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Кейн забил гол с пенальти, однако не сумел реализовать второй 11-метровый удар.



«Тебе нечего стыдиться. Нечего. Все иногда не забивают с пенальти. Вернее, так иногда происходит с теми, кому хватает мужества, чтобы бить пенальти. Всё наладится, Гарри», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.



В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко, которая ранее выбила из турнира Португалию (1:0). Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря.