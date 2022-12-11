Магуайр: хотел бы поблагодарить Саутгейта за то, что сохранил веру в меня

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр после вылета с чемпионата мира — 2022 в Катаре обратился к болельщикам и поблагодарил наставника английской национальной команды Гарета Саутгейта.



«Прошлый вечер принёс нам боль. Мы абсолютно опустошены. Однако я хотел бы поблагодарить Гарета Саутгейта и вас, замечательные болельщики, за то, что сохранили веру в меня. Я люблю свою страну и надеюсь, что мы смогли заставить вас гордиться ей», — написал Магуайр на своей странице в социальных сетях.



Сборная Англии проиграла Франции в матче 1/4 финала турнира со счётом 1:2. В полуфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с национальной командой Марокко, которая ранее выбила из турнира Португалию (1:0).