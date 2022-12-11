Гарри Магуайр: Англия действительно верила, что способна выиграть чемпионат мира

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр поделился эмоциями после поражения от Франции (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира и вылета с турнира.

«Какая была атмосфера в раздевалке после игры? Там было довольно тихо. Многие парни сидели там разочарованные, размышляя. Это разочаровывает, все пострадали. Гарет [Саутгейт] сказал несколько слов, Стив [Холланд] сказал несколько слов. И всё, больше ничего.

Я думаю, что самое трудное для меня — это принять своё разочарование. Причина в том, что мы верили, что способными выиграть турнир. И это не высокомерие. Было ещё пять или шесть команд, которые думали точно так же. Менталитет внутри нашей команды изменился, что очень важно. У нас действительно талантливый коллектив, и я думаю, что у них и у нас будут другие возможности», — цитирует Магуайра The Athletic.