Источник: Марио Фернандес продолжит карьеру в «Интернасьонале»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который приостановил карьеру в мае 2022 года, а сегодня объявил о её возобновлении, будет выступать в бразильском «Интернасьонале», сообщает Globo.



Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, в котором Фернандес благодарит клуб за то, что руководство армейцев разрешило ему выступать в бразильском чемпионате.



Как сообщает Globo, из видео вырезан момент, когда защитник называет свой будущий клуб – «Интернасьонал». Агент футболиста Жорже Машаду сначала опубликовал полный вариант видео, однако вскоре удалил его.



Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановке своей карьеры в мае 2022 года. Фернандес аргументировал это тем, что решил провести больше времени со своей семьёй в Бразилии.

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Марио Фернандес – о возобновлении карьеры: