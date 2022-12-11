Дэвид Бекхэм отреагировал на поражение Англии в четвертьфинале ЧМ с Францией

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на поражение «трёх львов» в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Францией (1:2).
«Наши парни будут продолжать расти. Всегда, когда ты просыпаешься после вылета своей сборной с крупного турнира, ощущения наихудшие, однако наши игроки, Гарет Саутгейт, персонал и болельщики могут гордиться этой командой», — написал Бекхэм в одной из своих соцсетей.
Англичане завершили выступление на турнире. Команда выигрывала титул чемпионов мира один раз – на домашнем мундиале 1966 года. С того времени сборная «трёх львов» не выигрывала крупных турниров. Команда имела возможность одержать победу на минувшем Евро, но в серии пенальти уступила итальянцам.
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- 11 декабря 2022
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