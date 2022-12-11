Уткин прокомментировал выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира — 2022

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о выходе сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира в Катаре. В матче 1/4 финала марокканцы выиграли у команды Португалии со счётом 1:0.



«Проход Марокко в полуфинал и удивителен, и нет. Удивителен, потому что это Марокко. А нет, потому что эта команда демонстрирует ровно те качества и стороны игры, которые и нужны для успешного выступления в плей-офф. А именно: прочная оборона, скромность и хорошая контратака.

Ведь команда, в сущности, разорвана на две части. Есть те, кто защищает ворота во главе с Амрабатом, который там внутри встроен и является одновременно ключевой шестерёнкой и мозгом этой обороны. Всё это опирается ещё и на очень неплохого яркого вратаря (Яссин Боно. — Прим. «Чемпионата»). И оторванная от этой группы тройка нападения с очень сильным форвардом Эн-Несери, с очень сильным созидателем Хакимом Зиешем и с Буфалем, который является в этой тройке ломовой лошадью и беговым человеком, но поддерживает все атаки и бывает очень опасен в созидании», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.