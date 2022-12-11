«Восемьсот передач — и ноль ударов по воротам». Стоичков — о низком уровне футбола на ЧМ

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал уровень футбола на проходящем в Катаре чемпионате мира, а также назвал причину отсутствия яркой игры на турнире.
«Низкий уровень футбола. За исключением некоторых встреч, не хватало динамики. Шесть голов у Англии в одном матче или семь у Испании – не показатель этого турнира. Было много игр с большим процентом владения мячом, большим количеством касаний, но без атак, без глубины, без обыгрыша один в один.
Причина? Одно слово — страх. Страх проиграть. Никто ничем не рисковал. Я не вижу других причин. И дело не только в скорости движения мяча. Сколько было передач из глубины, ударов из-за пределов штрафной? Восемьсот передач — и ноль ударов по воротам. Много касаний, но никто не бьёт. Что это за игра?» — приводит слова болгарского бывшего футболиста Sport.es.
- 11 декабря 2022
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