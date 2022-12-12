«А как ещё можно играть с Бразилией?» Стоичков — о выходе Хорватии в полуфинал ЧМ

Бывший нападающий сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о командах-сенсациях чемпионата мира в Катаре, а также назвал причины, почему им удалось добиться результата на турнире.
«Команды более низкого уровня приехали, чтобы составить конкуренцию. Ты приезжаешь на чемпионат мира, чтобы победить, а не показать, что у тебя есть какое-то там будущее. Какое будущее? Это для модных подиумов. На поле этому не учат: там соревнуешься и побеждаешь. Те, кто внизу, вышли, чтобы посоревноваться. В том-то и разница: не очень качественные команды показывают, что можно побеждать духом, дисциплиной. Как Марокко. Никто не предсказывал, что они выйдут даже из группы. С порядком и дисциплиной, зная свои возможности, они вошли в историю.
Хорватия — ещё один пример. Она серебряный призёр прошлого мундиаля. Будучи такой маленькой страной, она воспитала ещё одно поколение футболистов. От Шукера, Бобана, Боксича и так далее до Модрича, Ковачича, Перишича, Ливаковича, Брозовича… Были слишком оборонительными в игре с Бразилией? Они заботились о том, чтобы вести свою игру. А как ещё можно играть с Бразилией?» — цитирует Стоичкова Sport.es.
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