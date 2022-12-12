Тренер «Челси» Поттер рассказал о травме форварда Брои в товарищеском матче

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о травме албанского форварда Армандо Брои и оценил игру команды в товарищеском матче с «Астон Виллой» (0:1). Броя был заменён на 24-й минуте встречи.

«Это был неудачный эпизод. Он столкнулся с их игроком и упал на землю. Это выглядело неприятно, но пока слишком рано говорить. Скрестим пальцы, но это напрягает.



Была хорошая игра, хорошее выступление молодых игроков против действительно опытной команды Премьер-лиги. На самом деле у нас была фантастическая неделя, и было приятно работать с ребятами, которые здесь находятся. Было действительно здорово работать в таких условиях, и мы довольны прошедшей неделей.



У парней, которые получили травмы, было немного больше времени на тренировки, и они активизировали свою реабилитацию, так что это хорошо, они становятся ближе к возвращению. Впереди целая неделя тренировок, когда мы вернёмся, а затем у нас будет товарищеский матч на следующей неделе. Ещё несколько ребят возвращаются с чемпионата мира, так что всё идёт хорошо», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

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