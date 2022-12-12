Источник: Аргентина подготовила «грязный план» на игру с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Ведущее хорватское издание Sportske Novosti опубликовало материал, в котором утверждается, что сборная Аргентины подготовила «грязный план» на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией. Напомним, игра состоится завтра, 13 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Один аргентинский игрок, как нам рассказали, признался своим товарищам по европейскому клубу, что им дали задание спровоцировать хорватов. Они получили указания, как выбить хорватов из ритма. Этот футболист играет в стартовом составе Аргентины, он уверен, что Хорватию сломают и победят буквально за 60 минут.

Аргентинцы считают, что у некоторых наших ребят слабые нервы, что они не смогут сдерживать себя после толчков, ударов, захватов, обидных фраз про родственников и тому подобного. Трое аргентинских игроков получили специальные инструкции, как спровоцировать трёх хорватских игроков, которых они считают самым слабым психологическим звеном команды», — сообщает Sportske Novosti.