Хавбек Англии Фоден высказался после вылета команды с чемпионата мира в Катаре
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Полузащитник сборной Англии Филип Фоден подвёл итоги выступления своей команды на чемпионате мира в Катаре.
«Я эмоционально опустошён, что путешествие подошло к концу, но я так горжусь командой и тем, чего мы достигли! Поддержка была потрясающей, большое спасибо всем болельщикам на матчах и поддержке из Англии. Это было честью», — написал Фоден в «Твиттере».
22-летний Фоден в четырёх матчах на чемпионате мира забил гол и отдал две результативные передачи. Сборная Англии на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла Франции (1:2). Французы, являющиеся действующими победителями турнира, в полуфинале ЧМ сыграют со сборной Марокко.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
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