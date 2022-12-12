Журналист Морган: лучший футболист мира назвал Роналду великим. Это говорит обо всём

Известный британский журналист Пирс Морган прокомментировал комментарий нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе под постом форварда португальской национальной команды Криштиану Роналду о вылете португальцев с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Лучший футболист мира на текущий момент называет Роналду королём и величайшим игроком в истории. Это говорит обо всём», — написал Морган в своём «твиттере».

Мбаппе оставил под постом Роналду в социальных сетях сообщение из трёх эмодзи: короны, сложенных в молитве рук и козла. Отметим, что в английском языке слово goat, значащее «козёл», созвучно с аббревиатурой GOAT, обозначающей «greatest of all time», то есть «лучший за всю историю».

Португальцы вылетели с турнира в Катаре, потерпев поражение в четвертьфинале от сборной Марокко (0:1).

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