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Сёмин: Месси не лучший игрок ЧМ. Лучший тот, кто выиграет мундиаль

Сёмин: Месси не лучший игрок ЧМ. Лучший тот, кто выиграет мундиаль
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Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин оценил выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре и шансы аргентинской команды в матче с Хорватией в полуфинале турнира.

«Месси не лучший игрок этого чемпионата пока что, лучшим будет тот, кто выиграет этот чемпионат мира. Я прогнозы не строю, в лотерею не играю. У каждой сборной свои козыри: у Хорватии — опыт и высокая квалификация игроков. У Аргентины команда молодая и Месси, который может решить исход любого матча. Хорваты это учтут», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Месси забил четыре гола и сделал две голевые передачи в пяти матчах Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Игра со сборной Хорватии состоится завтра, 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.

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