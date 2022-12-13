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Аргентина — Хорватия: во сколько матч полуфинала чемпионата мира — 2022, где смотреть

Аргентина — Хорватия: во сколько матч полуфинала чемпионата мира — 2022, где смотреть
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Сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Напомним, Аргентина на пути к полуфиналу прошла в плей-офф Австралию (2:1, 1/8 финала) и Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти, 1/4 финала). До этого аргентинцы выиграли группу с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В плей-офф «шашечные» одолели Японию (1:1, 1:3 – по пенальти, 1/8 финала) и Бразилию (1:1, 4:2 – по пенальти, 1/4 финала).

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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