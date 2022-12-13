Аргентина — Хорватия: во сколько матч полуфинала чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».
Напомним, Аргентина на пути к полуфиналу прошла в плей-офф Австралию (2:1, 1/8 финала) и Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти, 1/4 финала). До этого аргентинцы выиграли группу с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В плей-офф «шашечные» одолели Японию (1:1, 1:3 – по пенальти, 1/8 финала) и Бразилию (1:1, 4:2 – по пенальти, 1/4 финала).
Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
- 13 декабря 2022
-
10:00
-
09:48
-
09:41
-
09:35
-
09:25
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:30
-
07:57
-
07:16
-
06:24
-
06:03
-
05:27
-
04:51
-
04:49
-
04:47
-
04:40
-
04:21
-
04:06
-
03:44
-
03:42
-
03:40
-
03:22
-
03:15
-
03:06
-
02:58
-
02:57
-
02:56
-
02:46
-
02:39
-
02:37
-
02:28